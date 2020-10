Socorro Neri convida movimentos populares a esperançar e acreditar em Rio Branco

“Nós estamos caminhando de forma muito segura, porque nós sabemos o que nos faz participar da política. Eduardo e eu temos clareza dos nossos propósitos: não estamos na vida pública para se servir do público, mas para servir ao público e a quem mais precisa”, com essas palavras Socorro Neri40 iniciou na noite desta sexta-feira, 17, um bate bate-papo com representantes dos movimentos comunitário, sindical e de moradores da capital acreana.

O encontro foi realizado no Comitê Central da Campanha, localizado no bairro Abraão Alab, e foi marcado pela exposição de ideias e propostas para Rio Branco avançar nos próximos quatro anos.

Socorro Neri40 disse que é uma servidora pública apaixonada pela defesa do bem coletivo, e que é isso que a motiva a enfrentar as adversidades de uma campanha política como a única mulher candidata à Prefeitura de Rio Branco.

“Nós precisamos trabalhar, trabalhar e continuar trabalhando para garantir a cidade que queremos. Nada acontece por mágica ou por acaso, é o trabalho que revoluciona e a verdade que transforma. Que a gente multiplique nossa força, com a ajuda de cada um de vocês para garantir a confiança dos rio-branquenses no dia 15 de novembro”, disse ela.

O encontro foi organizado pelo Movimento Popular Socialista (MPS), ligado ao partido da prefeita e candidata à reeleição, o PSB.

O presidente do Bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, Alan Cardec, disse que em pouco mais de dois anos à frente da Prefeitura, Socorro Neri40 deu um novo ritmo e uma nova cara para a cidade mesmo diante das dificuldades econômicas e dos problemas ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.

“Eu estou com senhora, prefeita Socorro, porque nós do movimento comunitário temos acompanhado de perto o seu esforço. Mesmo em dias tão difíceis, quem anda por Rio Branco vê a sua gestão trabalhando em todas as regionais da cidade. É por sua honestidade, competência e saber que a senhora é a nossa melhor opção que estamos fazendo um trabalho de formiguinha até o último dia dessa campanha para garantir a continuidade do que está dando certo por mais quatro anos”.

