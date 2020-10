Socorro Neri garante que reivindicações de servidores do município serão negociadas em 2021

A prefeita Socorro Neri (PSB) garantiu que todas as reivindicações de melhorias salariais e de condições de trabalho apresentadas pelas categorias trabalhistas de Rio Branco devem ser analisadas no início de 2021, caso seja eleita no dia 15 de novembro. A proposta foi anunciada nesta quinta-feira (22), durante a 3ª rodada da série de sabatinas promovida pela Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb).

“Quero dizer que todas as revindicações serão levadas à mesa de negociações já em janeiro. Elas já estão conosco e, se vocês me derem uma oportunidade de representar a cidade, iremos negociar as mais importantes com as categorias”, declarou Neri.

Entretanto, a gestora pontuou que a capital tem problemas que precisam de uma atenção especial, como, por exemplo, no caso dos servidores públicos que recebem complementação para um salário mínimo. Segundo ela, essas questões precisam ser resolvidas com mais urgência.

Neri citou outra questão preocupante, que foi a queda no repasse de recursos públicos ao município neste ano. Já para 2021, a previsão é que esses valores sejam reduzidos drasticamente, sendo necessário usá-los em ações essenciais.

Por essa razão, a prefeita alertou as pessoas para que fiquem atentas a propostas inviáveis sugeridas por candidatos. Sobretudo aquelas não podem ser solucionadas pelo Poder Público.

Em sua fala, o presidente da Assermurb, José Augusto, parabenizou a disponibilidade da candidata em participar do evento. Segundo ele, a prefeita tem dado uma atenção especial aos servidores. “Quero agradecer a presença da prefeita Socorro Neri que veio e ouviu nossas reivindicações”.

