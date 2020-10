Soteldo faz contraproposta ao Al Hilal; Cuca diz que jogo contra Coritiba é o último do atacante

Soteldo fez uma contraproposta ao Al Hilal, da Arábia Saudita, depois de o Santos aceitar os 7 milhões de dólares (cerca de R$ 39,3 milhões, na cotação deste sábado) para vendê-lo. Enquanto isso, o técnico Cuca disse, antes da partida contra o Coritiba, neste sábado (17), que o jogo no Couto Pereira foi o último do atacante pelo Peixe.

– Não é que eu vejo como a chance de ser o último jogo. É o último jogo dele. Fizemos a preleção em cima disso. Um jogador muito importante para nós e vai seguir a vida dele. Para uma melhora em termos financeiros, temos que saber entender – disse Cuca, para a TNT.

Apesar de Cuca citar a saída de Soteldo, pessoas próximas ao atacante garantem que ainda não há acerto com o Al Hilal. Os árabes fizeram uma proposta salarial que ainda está sendo discutida entre as duas partes.

O Globo Esporte (GE) apurou que Soteldo, autor do segundo gol do Peixe no Couto Pereira, gostaria de permanecer no Santos, mas o aumento da proposta salarial pode convencê-lo a deixar a Vila Belmiro.

Além de ainda não haver acerto entre Soteldo e Al Hilal, a proposta ao Santos ainda precisa ser discutida pelo Conselho Deliberativo do clube, porque a venda aconteceria a menos de três meses das eleições presidenciais. Os conselheiros vão se reunir na quarta-feira. [Foto de capa: Gabriel Machado/Estadão Conteúdo]

