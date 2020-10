Tartaruga “mostra” dedo do meio e ganha prêmio de fotografia

PUBLICIDADE

Segundo os organizadores da premiação, a premiação visa “aumentar a conscientização sobre os esforços de conservação de uma maneira envolvente e positiva”.

No Instagram, o fotógrafo foi parabenizado pelos responsáveis pelo premiação. “Mark Fitzpatrick vence a competição deste ano com esta fantástica imagem de Terry, a Tartaruga. Ele [Terry] está nos enviando uma mensagem? Vamos deixar as interpretações para você, mas é um vencedor adequado e, portanto, parabéns ao nosso Mark. Obrigado a todos que participaram, e todos que seguem a mensagem de conservação que tentamos passar. Como sempre dizemos, um pouco de esforço é melhor do que nada.”

Outra imagem premiada, na categoria Criaturas Voadoras, foi uma pequena libélula, fotografada por Tim Hearn. Já na categoria Escolha Popular, o público decidiu premiar um roedor que está olhando para o céu, em momento capturado por Roland Kranitz.