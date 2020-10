Terremoto de 5,5 é sentido por moradores de Cruzeiro do Sul nesta sexta

Um intenso abalo sísmico que atingiu 5,5 pontos de magnitude foi registrado no Peru, com 7km

Os moradores de Cruzeiro do Sul sentiram um pequeno terremoto na tarde desta sexta-feira (30). O tremor foi sentido também por moradores de outros municípios do Juruá. O Serviço Geológico, mostra que o abalo císmico chegou a magnitude 5,5.

O tremor foi sentido por volta das 13:24 (horário do Acre). “Agora um tremor de terra na nossa amada cidade. Eu senti! Alguém mais sentiu balança?”, publicou o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. Nos comentários de sua postagem, os seguidores relataram ter sentido.

PUBLICIDADE

“Aqui balançou tudo”, disse uma seguidora. “Deus me livre quase cai da cadeira”, completou outra.

Dados anteriores recebidos da Rede Sismográfica Global (Iris-GSN) mostram que um intenso abalo sísmico que atingiu 5,5 pontos de magnitude foi registrado no Peru, com 7km de distância do epicentro.

Com informações do site Juruá em Tempo

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários