TRE afasta Giordane Dourado da função de juiz eleitoral nas eleições 2020

Dourado permanecerá afastado até que seja julgado em definitivo o processo do Ministério Público Eleitoral

Nesta sexta-feira (16) o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) afastou cautelarmente o juiz eleitoral Giordane Dourado, titular da 9ª Zona, por “comprometimento da capacidade subjetiva do juiz”.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Altino Machado, Dourado permanecerá afastado até que seja julgado em definitivo o processo do Ministério Público Eleitoral.

O MPE pede à presidência e à corregedoria do TRE para que sejam analisadas providências cabíveis a serem tomadas com relação a fatos que podem apontar possível comprometimento da capacidade subjetiva do juiz.

O caso analisado em questão, envolve Claudia Pinho Dourado, esposa do magistrado, que trabalha na coordenação da campanha de Roberto Duarte, candidato a prefeito de Rio Branco. A corte considera que o caso possa causar interferência no pleito.

