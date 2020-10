Tribunal aceita recurso, e norma que tirou proteção de manguezais volta a valer

Desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do TRF-2, manteve o que foi decidido na 135ª reunião do Conama

O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), aceitou um recurso da União e restabeleceu, nesta sexta-feira (2), a validade das decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que tiraram a proteção de manguezais e restingas.

(Foto de capa: Reprodução)

