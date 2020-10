UFAC realiza o 4º Seminário de Arte e Educação com participantes de todas as Regiões do Brasil

O Grupo de Pesquisa TEIA e o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre (PPGAC-UFAC) realizam, nos dias 29 e 30 de outubro de 2020, o evento online 4º Seminário Arte e Educação. O tema deste ano, Arte em tempos de relações remotas, busca refletir de maneira ampliada sobre os modos de fazer e fruir Arte no contexto colocado pelo isolamento social, considerando as implicações trazidas pela pandemia mundial de COVID-19. Como fazer/fruir arte mediado pela internet? Como garantir o acesso à Arte a despeito das desigualdades? Como desenvolver práticas artísticas significativas por meio de relações remotas?

Buscando aprofundar as discussões relacionadas com essas questões, a programação traz trabalhos que contribuem para o avanço na dimensão teórica, prática e de políticas públicas que promovam o acesso à Arte, ainda que em contexto pandêmico.

Para a Profa. Hanna Araujo, coordenadora desta edição, a realização do Seminário é uma forma de reforçar a natureza do evento, que é discutir os desafios postos à Arte e Educação: “ Fazer o evento de forma online é certamente um desafio para todos, mas acreditamos que as trocas com os professores e artistas que estão desenvolvendo práticas significativas, mesmo de forma remota, é um combustível para repensarmos nossas práticas diante do contexto atual. Contamos com autores e participantes de quase todas as regiões do país. A cada edição, o seminário vem se fortalecendo como um espaço de discussão acerca do fazer e ensinar arte abrangendo cada vez mais o território brasileiro”.

Para Leonel Carneiro, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e líder do Grupo de Pesquisa TEIA-UFAC, “esta edição marca a consolidação do Seminário e é o principal evento organizado pelo PPGAC este ano. O Seminário de Arte e Educação é um espaço privilegiado para mostrarmos as práticas artísticas e pedagógicas realizadas no Estado do Acre, ao mesmo tempo que serve de local para reflexão acerca das possibilidades de novas tecnologias sociais a partir do diálogo com pessoas de todo o Brasil”.

A Conferência de abertura ‘Ciberfeminismo e educação: o ativismo digital das mulheres negras do Sul da Bahia’ com a Profa. Dra. Luzi Borges da Universidade Estadual de Santa Cruz, será dia 29/10 às 14h00.

A Conferência de encerramento ‘Pode a infância negra ser feliz?’ com Fátima, Santana, pedagoga e coordenadora pedagógica do CMEI Dr. Djalma Ramos em Lauro de Freitas-BA, será dia 30/10 às 17h.

Serão cinco mesas-redondas, nove oficinas, mostras artísticas e sessões de vídeo-pôster. O evento é totalmente gratuito e haverá certificado para todos os participantes. As vagas são limitadas!

Para participar, basta se inscrever nas atividades no site do evento: www.even3.com.br/4saeufac

