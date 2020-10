Unidade da Defensoria Pública em Tarauacá é inaugurada para atender população

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), agora dispõe de uma sede própria para atender à população taraucaense e demais comunidades adjacentes, a solenidade de inauguração da unidade foi realizada no último sábado,18.

As novas instalações zelam pelo conforto e pelo atendimento humanizado dos usuários, além de valorizar o trabalho de defensores públicos, servidores e colaboradores da instituição.

PUBLICIDADE

“Hoje é um dia histórico, a inauguração da nossa sede própria aqui no município é uma vitória para todos nós, mas principalmente para às pessoas em situação de vulnerabilidade social, para à população carente que hoje ganha um espaço de exercício da cidadania”, disse a subdefensora-geral, Simone Santiago.

A construção da unidade somente foi possível através da somatória de recursos provenientes da emenda parlamentar do ex-deputado federal, Sibá Machado, no valor de R$ 250 mil reais, da cessão do terreno pelo município de Tarauacá e de verbas próprias, provenientes do governo do Estado.

Em seu discurso, o governador do Acre, Gladson Cameli destacou o compromisso com a instituição para o apoio na promoção e garantia de direitos da população acreana.

“A Defensoria tem uma comunicação direta com a população que precisa do apoio, que precisa adquirir os seus direitos, e a obrigação do estado é criar essas condições, eu sei que o desafio é muito grande”, disse o governador. “Precisamos criar essas condições de atendimento para o nosso povo, reformar, restaurar espaços como este da Defensoria que atende diretamente o cidadão”, ressaltou.

Cameli também pontuou sobre a efetivação dos atendimentos, os desafios e o trabalho desempenhado pela DPE/AC.

“A nossa grande preocupação é que esse atendimento chegue com eficiência, eu não tenho dúvidas, sei da luta que a Defensoria tem, e o que a equipe está fazendo para que possamos cumprir o que está na Constituição. Eu só quero ajudar, hoje é um dia de comemorar uma sede construída, pronta para atender à população de Tarauacá, esse povo guerreiro”, finalizou.

O evento também foi prestigiado pelo vice-governador, Werles Rocha, a primeira–dama do Estado, Ana Paula Cameli, a corregedora-geral da DPE/AC, Fenísia Mota, a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Luana Maciel, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) e o secretário de Estado de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

Também estavam presente, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Gomes (Correinha), o presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, Antônio Oliveira, o secretário adjunto de educação, Moisés Diniz, o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Jean Marques Gomes, o comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, Marcos de Castro, além de servidores da DPE/AC e comunidade em geral.

Serviço

A unidade está localizada na rua Epaminondas Jácome, n° 340, Centro. Os atendimentos iniciam a partir desta segunda-feira, 19, sendo realizados de forma virtual, de segunda à sexta-feira, das 07 às 12h, através do Chat de Atendimento, disponível no site: www.defensoria.ac.def.br.

Para mais informações os usuários também pode entrar em contato pelo WhatsApp: (68) 99988-6017, por telefone: (68) 3462-1327 ou via e-mail: [email protected]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários