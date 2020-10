Vanda Milani afirma que o fortalecimento do servidor público é de interesse da sociedade

Conhecedora do setor público há muitos anos – um dos primeiros cargos de carreira foi o de professora – a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) disse que o sucesso do serviço público depende do empenho do servidor na efetivação de tarefas inerentes aos três níveis de gestão: o executivo, o legislativo e o judiciário. Destacou que “o fortalecimento do servidor público é de interesse da sociedade”, disse.

A parlamentar lembrou que durante a pandemia covid-19, o serviço público entrou para o centro do debate, reforçando a capacidade do trabalhador brasileiro que aumentou a sua produtividade.

“Exemplo da importância do serviço público temos na saúde, onde, os servidores de todos os níveis tiveram que se desdobrar, se reinventar para tornar os impactos da saúde menores em todo o país, salvando milhares de vida” acrescentou a deputada.

Líder do Solidariedade no Acre, Vanda Milani lembra que nesse momento em que se discute a questão do auxílio emergencial, da vacinação contra a covid-19, “tudo isso tem a participação efetiva do servidor que desempenha as tarefas da gestão pública”, frisou.

Ela defende que a reforma administrativa que foi apresentada no Congresso Nacional e que será amplamente discutida, resgate a imagem do servidor. “Precisamos valorizar a cada dia o serviço público, mostrando a importância de tudo o que já foi feito até aqui para a sociedade brasileira” defende.

A deputada garantiu lutar pela participação dos servidores no debate da reforma administrativa. Ela é contra a redução de salários como uma saída para o corte de despesas do Estado.

“É impossível qualquer gestão ser reconhecida sem um serviço público eficiente. A saída da crise econômica passa pela valorização do servidor, da democracia e da economia”, concluiu.

