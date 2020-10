Vanderlei Luxemburgo é demitido do Palmeiras após derrota para o Coritiba

Diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo

Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. Após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, a diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo.

Luxemburgo encerra sua quinta passagem pelo Palmeiras com 36 jogos oficiais. Foram 17 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. Ele conquistou o Torneio da Flórida no começo do ano e o Campeonato Paulista em agosto.

PUBLICIDADE

Vanderlei retornou ao Palmeiras, em dezembro de 2019, com a promessa de reconduzir o clube ao caminho da ofensividade. Porém, as atuações alviverdes eram criticadas.

A pressão aumentou após a série de três derrotas seguidas, sobretudo depois do clássico com o São Paulo, no Allianz Parque. O resultado contra o Coritiba tornou a permanência insustentável. [Foto de capa: César Greco/Palmeiras]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários