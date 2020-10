Vasco lamenta morte de Rafael Coutinho, ex-volante de 36 anos

A diretoria do Vasco lamentou a morte do ex-jogador Rafael Coutinho, de apenas 36 anos.

Cria da base vascaína, o ex-volante sofreu um enfarte fulminante no domingo em Búzios, no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

“O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Rafael Coutinho, cria das categorias de base do clube, que defendeu a equipe profissional entre 2003 e 2007. Ele faleceu neste domingo, em Búzios, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, vítima de um enfarte fulminante”, registrou o clube.

Coutinho almoçava com a esposa quando sofreu o mal-estar súbito.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse, mas não resistiu e acabou falecendo.

O ex-jogador havia sido revelado pelo Vasco, após se destacar na base.

Ele começou no time profissional em 2003 e também se sobressaiu.

Titular, fez gol na final do Campeonato Carioca de 2004 – Flamengo foi campeão com vitória por 2 a 1.

No ano seguinte, foi transferido ao Estrela da Amadora, clube português.

No entanto, voltou ao time cruzmaltino em 2006, sem o mesmo sucesso da primeira passagem.

Sem espaço, acabou deixando o clube e defendeu outras equipes até a aposentadoria, em 2018.

Ele vestiu a camisa de Botafogo, Figueirense, Fortaleza, Portuguesa, Tombense e ASA, seu último time.

(Foto de capa: Notícias ao minuto)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários