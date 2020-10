Vem aí uma reforma administrativa que deve enxugar ainda mais a máquina pública

No tengo boca

Tião Bocalom pode até ficar chateado com a exoneração de seu melhor amigo, o José Valtim. Mas, falar em retrocesso pelo fato de o governador retirar um farmacêutico da direção da Emater, ai ele brincou com a inteligência da sociedade.

PUBLICIDADE

No tengo boca II

Bocalom como bom matemático errou nos cálculos novamente. Como a coluna antecipou, a sobra do coeficiente de sua coligação não foi suficiente para lhe dar o mandato de deputado federal. Errou de novo.

Boatos

Existiam muitas especulações sobre essa nomeação de José Valtim na Emater. Primeiro pela falta de qualificação para a área técnica que trata exclusivamente de produção. Segundo depois de tudo que se tornou a pré-candidatura de Bocalom no Progressistas.

Rio Madeira

A pauta de hoje, na obra da ponte sobre o Rio Madeira deve ser a última antes da inauguração. Ministros e governadores de Rondônia e Porto Velho devem consolidar um fato histórico para economia do Acre. Bolsonaro, inteligentemente, vem para a inauguração em dezembro. Poderia ter sido a Dilma, mas, a obra não andou, travou, faltaram recursos, enfim…

Emoção

Foi marcada pela emoção a inauguração do Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul. O governo acerta quando proíbe o uso do espaço para eventos políticos, ao mesmo tempo em que dá a gestão do espaço para o Conservatório de Música e o Ministério Público Estadual.

Reforma

Vem por ai, como a coluna afirmou, uma reforma administrativa que deve enxugar ainda mais a máquina pública. Na prática, o Palácio Rio Branco deve redistribuir competências com quem realmente é governo.

Agroindústria

A SEMA entregou a segunda, das sete agroindústrias previstas para beneficiar quem vive na floresta. A região de Tarauacá foi contemplada com a verticalização que profissionaliza a produção de farinha na região.

Liberado

A prefeita Socorro Neri (PSB) publicou um Decreto Nº 715, nesta sexta-feira (2), autorizando a realização de apresentações musicais ao vivo em bares, restaurantes e ao vivo em Rio Branco. A demanda atende uma reivindicação do setor cultural.

O decreto

De acordo com o Decreto, os locais terão que cumprir a diminuição do volume de som em 20% do total de decibéis permitidos, além de limitar em 6 integrantes de grupo musical por apresentação.

Dificuldades

A Justiça Eleitoral deveria entrar em campo para ajudar candidatos a vereador e a prefeito, principalmente do interior que estão pegando porta na cara dos bancos. As agências que se dispõem a criar contas eleitorais, limitam em cinco atendimentos por dia.

Prazo

Detalhe, todas coligações e diretórios municipais têm prazo estabelecido pela Justiça para abertura de contas que é um documento imprescindível na prestação de contas. Muitos candidatos têm que vim para Rio Branco conseguir se legalizar.

Perfis diferentes

O novo deputado estadual Pedro Longo que assume no lugar da ex-deputada Juliana Rodrigues prometeu moderação e apoio as ações que forem de interesse da coletividade. Léo de Brito, da Ala considerada radical do PT, promete oposição total.

Não aprendeu

Pelo visto, Léo de Brito não aprendeu com o recado das urnas. No tempo em que ficou sem mandato, não refletiu que a sociedade anda cansada desse discurso extremista. Léo foi um dos que pediu a liberdade de Lula e saiu em franca defesa de Dilma Rousseff.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários