Vídeo: Acreana Raissa Barbosa surta outra vez e quebra porta de banheiro em ‘A Fazenda’

Os surtos da acreana Raissa Barbosa sempre são destaques no reality ‘A Fazenda’ da rede Record. A peoa com seu temperamento explosivo sempre ‘causa’ nas discursões, e nesta sexta-feira (16) não foi diferente.

O comportamento já divide opiniões na internet, e tudo indica que a rede Record será obrigada a tomar providencias. Talvez a acreana seja retirada do reality.

Raissa e Luiza entraram em conflito após Raissa questionar a amizade de Luiza com Biel, que voltou de sua terceira roça consecutiva.

A acreana descontrolou após discussão com Luiza no quarto, saiu xingando a atriz e foi para o banheiro em “A Fazenda 2020”. Ao chegar, a modelo chutou a porta da cabine por várias vezes até ela se quebrar. “Não aguento”, dizia aos berros.

Lucas Maciel foi atrás de Raissa tentando acudi-la. Parte de madeira da porta, quase caiu em sua cabeça e ela não deu ouvidos. Depois foi a vez de Jojo: “Não chuta mais nada, se acalma”, e Raissa continuou berrando dentro da cabine.

No final da conversa, a acreana surtou e começou a chutar a porta do quarto e logo após se trancou no banheiro, onde com série de chutes derrubou o caixilho da porta.

As cenas ainda não foram ao ar na TV aberta, mas já circulam nas redes sociais. Veja os vídeos:

Vídeo: Reprodução/Playplus

A Raissa não é louca, ela tem transtorno. Esse pânico que temos vendo cenas como essa, é pela falta de informação e convívio com quem tem borderline. Vim aprender só com ela dentro do programa. pic.twitter.com/m8QPddWUvp — Camilla de Lucas (@camilladelucas) October 16, 2020

