Vídeo: Ao lado de pastor, jovem anuncia saída de grupo criminoso em Cruzeiro do Sul

“Estou me desligando do Comando Vermelho porque hoje quero fazer parte do corpo de Cristo"

Ao lado do pastor Cleidson Fernandes dos Santos, da Igreja Pentecostal Deus Tira o Cativo do Cativeiro em Cruzeiro do Sul, o jovem William, vulgo “Pé de Mola”, anunciou seu desligamento da facção criminosa Comando Vermelho.

“Estou me desligando do Comando Vermelho porque hoje quero fazer parte do corpo de Cristo, o melhor caminho para cada um de nós”, destacou o jovem.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários