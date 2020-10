Vídeo: Biólogo no Acre captura “bafo da jiboia” antes de animal desferir bote

O biólogo acreano apaixonado por animais, Rafael Almeida, capturou um momento impressionante e que agitou as redes sociais na última semana.

Acostumado a registrar inúmeras espécies com suas lentes nos mais variados lugares do Estado, desta vez o profissional conseguiu filmar uma cobra jiboia dando o seu bafo antes do bote.

As imagens foram feitas no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) de Cruzeiro do Sul.

“O bafo da jiboia é um mecanismo de defesa: quando se sente ameaçada, ela solta o ar dos pulmões, que acaba produzindo um ruído característico quando o ar passa pela glote”, escreveu.

“Esse ar não causa mal algum. O que pode acontecer é o animal desferir um bote”, disse o especialista.

Rafael disse ainda que a serpente estava “nervosinha” e que foi difícil soltá-la em outro lugar.

