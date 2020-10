Vídeo: Ex-namorada de Ícaro, envolvido na morte de Jhonliane, se envolve em confusão

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Hatsue aparece sendo segurada pelo namorado no estabelecimento

A ex-namorada de Ícaro Teixeira, acusado de matar atropelada Jonhliane Paiva, Hatsue Said Caruta Tanaka, foi protagonista de um novo escândalo em Río Branco, no bar Tardezinha, no último fim de semana.

Segundo informações, Hatsue estava com ciúmes de Kalyl, seu atual namorado. Relatos apontam que ela estava quebrando copos e derrubando mesas no local e precisou ser contida por seguranças, que também afirmaram terem sido agredidos por ela. A confusão só terminou com a chegada da polícia.

PUBLICIDADE

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Hatsue aparece sendo segurada pelo namorado no estabelecimento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários