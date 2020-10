VÍDEO: Sucuri de mais de 5 m é perseguida por machos em estrada do interior

“Nós ouvimos funcionários da faculdade gritando e até levamos um susto, porque pensamos que tinha acontecido alguma coisa. Olhamos na travessia entre a represa e o brejo e vimos uma sucuri atravessando. Eles gritaram, pois estavam sem celular para poderem filmar”, conta Antônio que, ao chegar ao local com o celular na mão, garantiu o flagrante.

Em cobras dessa família, as fêmeas são muito maiores do que os machos, já que elas possuem uma dieta voltada a presas maiores e também precisam dar conta de dezenas de filhotes que têm origem em seu interior. O biólogo Cláudio Machado lidou durante anos com essa espécie no Instituto Vital Brazil, em Niterói, e explica que a mostrada no vídeo é uma Eunectes murinus, a mesma espécie da famosa cobra que ilustrou a abertura da novela Pantanal. Ele reforça que essas serpentes são as segundas maiores do mundo e as mais pesadas do Planeta.

Cláudio Machado, que também usa redes sociais para combater a desinformação sobre esses animais, explica que durante esse processo de “conquista” das fêmeas pode ocorrer até um combate entre os machos e há a possibilidade de mais de um deles copular com a mesma cobra. Sendo assim, há casos de uma ninhada com mais de um pai. O biólogo trabalhou com a “atriz” de Pantanal e ainda destaca outras curiosidades sobre as sucuris.