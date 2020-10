Você é padrão ou XL? Saiba os riscos de usar o tamanho errado de camisinha

Escolher a camisinha ideal para o próprio pênis pode parecer uma tarefa fácil, mas, ao que tudo indica, não é bem assim. Pelo menos não no início da vida sexual.

É o que garante o urologista e sexólogo Danilo Galante. “Normalmente os homens não sabem qual é o tamanho ideal do preservativo, mas eventualmente acabam acertando pelo método de tentativa e erro”, explica.

Método esse, afirma o especialista, acaba por ser a forma mais eficaz de descobrir o tamanho certo de preservativo para cada pênis.

Como se sabe, camisinhas não são como calças, que têm infinitas opções de tamanhos para todas as variações de membros. No Brasil, a média do tamanho do pênis dos homens é algo em torno de 14,5cm, e as camisinhas tradicionais do mercado contemplam vários centímetros para mais e menos.

Nas camisinhas extra grandes disponíveis, ainda que mude também o comprimento, o que realmente faz diferença é a circunferência. Enquanto camisinhas médias têm cerca de 53mm de largura, as chamadas XL costumam ter 56mm.

Apertou, afrouxou

Se no tamanho pode não fazer tanta diferença usar uma camisinha maior, já que existe a bainha para ficar dobrada na base do pênis, no diâmetro faz muita.

Danilo alerta para os riscos de usar uma camisinha extra grande sem ter um pênis com tamanho suficiente para isso. “O principal risco é perder a camisinha lá dentro, já que vai ficar frouxa, sem contar o incômodo”, diz.

Na situação contrária, que é usar uma camisinha menor do que a que o pênis necessita, o risco é o preservativo romper. “Também pode causar uma sensação de aperto muito forte na base do pênis. Não traz complicações, mas incomoda durante a relação”, finaliza.

