Xuxa posta vídeo cantando hino LGBT e internautas comentam: ‘Rainha dos gays’

Em clima de TBT, Xuxa mostrou seu apoio a causa LGBT e publicou um vídeo antigo da música “I Will Survive”, da cantora Gloria Gaynor, considerada o hino dos gays. Na publicação, feita em seu perfil do Instagram, ela aparece ao lado de alguns fãs, amigos e do apresentador David Brasil, enquanto gravava o “Planeta Xuxa”, em 2002.

“Quem tem saudades de soltar a franga com o Planeta Xuxa?”, perguntou Xuxa na legenda.

PUBLICIDADE

Nos comentários, ela completou a legenda: “Eu tenho…2002…me despedi falando: ‘Deixa a rainha dos gays ir embora’, pra quem diz que eu levanto a bandeira só hoje”, afirmou Xuxa. Em seguida, os seguidores elogiaram a apresentadora. “Que delícia de vídeo, deixou o dia mais alegre”, disse um internauta. Em outro comentário, outro seguidor brincou ao citar Pabllo Vittar: “A primeira perfomance DragQueen do Br!! Pabllo Vittar que lute”, declarou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários