Zé Marco diz que empate está dentro do esperado e foi justo

O Galvez não saiu do 0 a 0 com o Rio Branco-AC, nesse domingo (4), pela quarta rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).

O resultado manteve o Imperador no G-4, mas a equipe caiu da segunda para a quarta colocação.

Para o técnico Zé Marco, apesar de o time não ter conquistado a terceira vitória consecutiva, tudo segue de acordo com o planejamento. Ele ressalta que o equilíbrio do confronto era previsto e o resultado foi justo.

– Na minha visão foi tudo dentro do esperado. Sabíamos que seria um jogo equilibrado, de muita marcação, muitos duelos, principalmente no meio-campo. Rio Branco criou umas duas ou três situações. Nós criamos duas ou três situações, mas nem nós conseguimos ser felizes nas finalizações e nem eles. Acho que o resultado, diante de tudo que aconteceu no jogo, foi justo. E agora é seguir trabalhando – afirma.

O treinador destaca que com o ponto somado, apesar de perder posições, o Galvez está empatado com os rivais que integram o G-4, todos com sete pontos.

Ele acredita que o trabalho está caminhando corretamente mesmo depois de uma semana onde o time jogou três vezes e enfrentou uma viagem longa e desgastante viagem de volta do interior do Pará, onde enfrentou o Independente-PA na terceira rodada, para a capital acreana.

– Nós entramos na rodada um ponto atrás do líder e hoje nós temos a mesma pontuação dos líderes. Ou seja, a gente subiu um degrau. Óbvio que nesses confrontos, muitas das vezes é melhor você perder uma e ganhar outra do que empatar duas. O empate não foi um bom resultado pra ninguém, o objetivo era somar os três pontos e alcançar a ponta da tabela isoladamente. Mas não aconteceu por tudo que falei do equilíbrio da partida, da tensão da partida, mas é seguir trabalhando. Temos certeza que estamos no caminho certo. Fizemos o terceiro jogo em sete dias, uma viagem muito longa nesse intervalo, desgaste muito grande, é natural que em um determinado momento a gente sofra. O importante é saber sofrer e não tomar o gol nesses momentos de sofrimento porque uma hora nós iríamos criar como criamos.

Mas, apesar de reconhecer o esforço e dedicação dos jogadores, o comandante do Imperador cita que o time poderia ter uma apresentação melhor se tivesse mais capricho na hora de tomar decisões.

– Nós poderíamos ter rendido um pouquinho mais tecnicamente, aproveitando alguns espaços que nós tínhamos, principalmente do lado esquerdo de ataque. Demoramos a rodar a bola com mais velocidade, o último passe, se caprichamos um pouco mais. Mas, levando em consideração a semana cheia que tivemos de viagens e jogos, está tudo dentro do planejado. Agora temos uma semana cheia pra visar o outro clássico contra o Atlético – afirma.

O Atlético-AC será o rival da quinta rodada. Zé Marco espera mais um confronto equilibrado e lembra que a rival ainda está invicto na competição e se vencer pode dar um salto na classificação.

– Mais um jogo difícil, equilibrado. Vamos trabalhar muito essa semana pra ver se a gente consegue alcançar o objetivo que são os três pontos e subir na tabela. Tem muita gente que analisa o Atlético que ainda não ganhou, mas o Atlético ainda não perdeu. Então, uma vitória do Atlético ele já vai lá pro topo da tabela também. São confrontos diretos onde nós temos que nos preparar para, além de somar os três pontos, não deixar com que o adversário suba na tabela – conclui.

A reapresentação dos atletas que não entraram em campo ou jogaram apenas 30 minutos contra o Rio Branco-AC é na tarde desta segunda-feira, no CT Forte Imperador, na capital do Acre.

Atletas que jogaram mais de 60 minutos do clássico ou a partida inteira voltam aos treinos na manhã desta terça. O Galvez encara o Atlético-AC no sábado (10), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Acreana.

