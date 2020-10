Zé Marco mira vitória em clássico acreano na Série D: “Encaminhar nossa classificação”

O Galvez pode ficar bem próximo da classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D caso supere o Atlético-AC, sábado (31), no clássico válido pela 10ª rodada do grupo 1, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).

No momento, o Imperador soma 16 pontos e é vice-líder da chave.

A vantagem para o primeiro time fora do G-4, que é o Independente-PA, é de oito pontos. O Galo Elétrico é quinto colocado com oito pontos.

Em caso de vitória, dependendo dos resultados da rodada, essa vantagem pode ser transformada em 11 pontos e restarão apenas 12 para serem disputados nas últimas quatro rodadas.

Ciente do panorama, o técnico Zé Marco não planeja outro resultado que não seja uma vitória contra o Galo Carijó.

– É um jogo chave em relação à classificação. Vencendo, pelos confrontos que se desenhe na rodada, pode ser que já encaminhe, sacramente nossa classificação. Temos encarado com essa importância, com muita seriedade e com muito respeito ao Atlético-AC, mas nós temos o objetivo de somar três pontos e subir na tabela (na verdade se isolar na segunda posição), uma vez que Fast-AM e Rio Branco-AC tem a mesma pontuação. Temos o objetivo de somar mais três pontos e encaminhar nossa classificação o mais rápido possível – disse.

Em um cenário totalmente diferente, tendo pela frente um Atlético-AC que ainda não venceu na competição, o treinador vê o confronto com a mesma dificuldade, ainda que o Galo Carijó não atravesse um bom momento.

– A gente vê com a mesma dificuldade, é claro que a posição é diferente, nós temos alguns pontos na frente do Atlético-AC, eles necessitam urgentemente somar três pontos para sonhar com classificação. Em contrapartida, nós já podemos encaminhar essa classificação – afirma.

Zé Marco só não poderá contar com o atacante Radames, que segue se recuperando de uma lesão na coxa.

O volante Bebeto, recuperado de lesão, fica à disposição. O Galvez se reapresentou no CT Forte Imperador, na tarde dessa quarta-feira (28), para iniciar a preparação para o clássico. A partida está marcada para as 17h30 (de Brasília).

