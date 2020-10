Zen acusa prefeita de ser a favor da privatização do Depasa e Socorro Neri rebate: “Mentira”

"Eu não disse isso. Eu nunca concordei com essa proposta e não concordo, até hoje", continuou a prefeita

Ao final do debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, o deputado e postulante Daniel Zen (PT) usou os seus minutos finais para dizer que Socorro Neri (PSB) é a favor da desestatização do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa).

“Vossa excelência declarou em entrevista que é favor da desestatização. Desestatização é a mesma coisa que privatização”, disse o petista.

Quando encerrado o debate, Socorro foi até Zen e disse que a afirmação do atual parlamentar é falsa.

“É mentira. Eu não disse isso. Eu nunca concordei com essa proposta e não concordo, até hoje”, continuou a prefeita.

Sem comentar o que desmentiu a prefeita, Zen saiu da conversa desejando boa sorta para a adversária.

Procurada pela reportagem do ContilNet, Neri argumentou que lamenta “o jogo de tabelinha com muitas mentiras e desinformação”.

“É um desrespeito com o eleitor de Rio Branco. Uma tabelinha entre os candidatos, com muitas mentiras, desinformação e notícias falsas. O momento não é para isso. As informações verdadeiras deveriam ser compartilhadas para que o eleitor tome a melhor decisão”, destacou.

“E para repor a verdade: Desestatização de água e esgoto vem desde o governo passado, que contratou BNDES para fazer isso. Só não concluiu do final do ano passado pra cá porque não cedi às pressões”, finalizou.

