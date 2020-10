Zequinha e Henrique realizam caminhada no bairro do Miritizal

Com o crescimento da campanha de Zequinha e Henrique cresce também a participação popular nas caminhadas diárias que são realizadas nos bairros de Cruzeiro do Sul.

Na tarde desta terça-feira,20, a caminhada ocorreu na parte de cima do Mirtitizal, um dos bairros mais populosos da cidade. O evento contou com a presença do deputado Nicolau Júnior, do Progressistas, da 1ª dama Ana Paula Cameli, além de candidatos a vereadores dos partidos que apoiam a candidatura de Zequinha e Henrique.

“Vamos com força e vigor para o 11 ganhar, para ter mais benefícios para nossa cidade. Zequinha já apresentou suas propostas e a juventude está com Zequinha”, declarou durante a caminhada a jovem estudante Débora.

“Estamos nos propondo a cuidar das pessoas e as pessoas estão compreendendo isso e aceitando muito bem as nossas propostas”, declarou Zequinha Lima.

“O povo está entendendo a nossa mensagem. Estamos sendo bem recebidos”, disse Henrique Afonso.

Uma das propostas no plano de governo de Zequinha e Henrique é a de integrar o bairro do Miritizal à Cruzeiro do Sul, por exemplo, promovendo a regularização fundiária e titulação dos moradores do bairro.

