Zequinha Lima é denunciado por irregularidades e pode ter candidatura impugnada 

A promotoria eleitoral do Ministério Público do Acre (MP-AC), solicitou a impugnação da candidatura de Zequinha Lima (PP) a prefeito de Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira (5).

A promotora Manuela Canuto de Santana Farhat, destacou em sua decisão que há “irregularidade na prestação de contas de Zequinha em 2016 junto à Justiça Eleitoral”.

O pedido da promotora será analisado pelo juiz titular da 4ª Zona Eleitoral, Marlon Martins Machado.

