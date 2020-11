119 kg de maconha escondidos em mata são apreendidos em Rodrigues Alves

Apreensão foi fruto de ação Integrada das forças de segurança do Acre, com apoio da PF

Com base em relatório produzido pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, policiais das forças de segurança do Acre, com apoio da Polícia Federal, apreenderam neste domingo, 1°, 119 kg de maconha escondidos em um matagal atrás de uma residência na comunidade Torre da Lua, zona rural de Rodrigues Alves.

A ação foi realizado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), com a participação de homens da Polícia Civil, Companhia de Operações Especiais (COE 6° BPM), e da Polícia Federal.

Os policiais relataram que foram ao local confirmar informações levantadas pelo serviço de inteligência, que identificou a ação de criminosos que pertencem a uma facão que controla o tráfico de drogas na região. Depois de abordar um suspeito, os policiais encontraram duas espingardas e uma moto, além de 119 kg de maconha, que estavam escondidos sob uma lona camuflada pela vegetação. O suspeito ainda tentou fugir mas foi contido e encaminhado para a Delegacia de Cruzeiro do Sul.

