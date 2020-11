2º turno: consulte seu local de votação em Rio Branco antes de sair de casa

O eleitor deve sair de casa neste domingo (29), em Rio Branco, ciente do seu local de votação. Para isso, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e consultar.

O acesso também está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao entrar, basta clicar no banner Serviço ao Eleitor, depois ir no item Local de Votação, bastando e preencher com os dados solicitados.

Se o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do segundo turno, em local onde não há eleição, somente poderá justificar a ausência através do aplicativo e-Título. Poderá também justificar a ausência no prazo de 60 dias, em qualquer cartório eleitoral do país, pois no dia do segundo turno serão recebidas justificativas eleitorais apenas nos municípios que terão eleições, conforme definido pelo TSE.

No dia da eleição, qualquer seção eleitoral de Rio Branco poderá receber a justificativa eleitoral, embora também funcionem mesas específicas para recebê-la, que serão instaladas no Tribunal de Contas do Estado, situado à Avenida Ceará, n. 2994, bairro Abraão Alab, e na Assembleia Legislativa, no centro da cidade, que podem ser consultadas no endereço, clicando AQUI.

