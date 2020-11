A Fazenda 12: Jakelyne, Jojo, Lucas e Raissa são indicados à nona Roça

Com a Chama Vermelha, Lucas indica Jakelyne; Poder do Aliexpress salva Mateus da berlinda e troca por Raissa

A formação da nona Roça desta temporada ocorreu nesta terça-feira (10). O fazendeiro Biel indicou Jojo Todynho e a maioria da sede votou em Mateus Carrieri. O terceiro roceiro veio da baia puxado pelo mais votado no confinamento, e ele foi Lucas Selfie.

Para botar mais fogo no feno, não houve Resta Um. Porém, dois poderes mudaram tudo na dinâmica da semana! Primeiramente, o Poder da Chama Vermelha, que estava em posse de Lucas, dava a missão de indicar o quarto peão para a Roça.

PUBLICIDADE

A escolhida foi Jakelyne Oliveira. Posteriormente, o poder especial da Aliexpress deu a Biel a chance de trocar o segundo ou terceiro peão da berlinha. Assim, ele trocou Mateus pela acreana Raissa Barbosa.

Mirella, que venceu a Prova de Fogo, optou pelo Poder da Chama Verde. A peoa aceitou ganhar R$ 20 mil com a condição de deixar a casa sem água encanada por 48h. Já Lucas recebeu o Poder da Chama Vermelha, que, além de ter direito a uma indicação, também devia selecionar um peão para ganhar R$ 10 mil. Lidi Lisboa foi a sortuda.

Assim sendo, as peoas Jakelyne, Jojo e Raissa vão disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (11) para evitar a eliminação de quinta-feira (12). Lucas não participará do desafio porque vetado por Jakelyne.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários