A Fazenda 12: Mirella e Stéfani dormem de conchinha e web aponta “mão boba”

Cada vez mais próximas em A Fazenda 12, Mirella e Stéfani agitaram a web ao dormirem de conchinha no último sábado (7/11). Isso porque alguns fãs notaram uma possível mão boba da funkeira.

Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais é possível conferir o momento de carinho entre as amigas. Na hora de deitar, as duas se acomodaram com Stéfani na frente e Mirella por trás. A funkeira inclusive deu um beijinho no ombro da ex-De Férias com o Ex e depois passou o braço por cima dela.

No momento que chamou atenção dos internautas, a cantora tenta encontrar uma melhor posição e, ao ajeitar a mão na amiga, Sté acaba dando uma risadinha quando o braço vai mais para baixo.

O momento entre as amigas ainda rendeu outro assunto na web. Um print, onde Mirella aparece deitada por cima de Stéfani, chamou atenção dos fãs, que aumentaram a torcida pela formação de um casal entre elas.

