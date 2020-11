A Fazenda: Helicóptero invade sede e Mirella entra em crise de choro desesperadora com Raissa

Uma situação muito esquisita aconteceu em “A Fazenda 12”, da Record, na tarde desta quarta-feira (11). A sede do reality show, que fica na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, foi invadida por um helicóptero que teria sido enviado para passar mensagens aos peões, ao ponto de fazer MC Mirella e Raissa Barbosa chorarem.

A aeronave chegou ao local fazendo muito barulho e as imagens do PlayPlus exibiram as duas participantes do reality show correndo para dentro da sede. O sinal, mais uma vez, foi cortado e não foi possível entender o que aconteceu após MC Mirella e Raissa entrarem no quarto aos prantos. “Ai meu Deus do céu!”, diz a cantora, esbaforida.

PUBLICIDADE

De acordo com o site O Buxixo, o helicóptero teria sido mandado com mensagens para Raissa se afastar da MC Mirella, contudo, o aviso não teria chegado às meninas. Segundo Felipeh Campos, do programa “A Tarde é Sua”, a RedeTV!, os ninjas mandam todos os peões subirem imediatamente quando uma situação como esta acontece.

Léo Áquilla também mencionou o fato de MC Mirella ter perdido uma grande amiga que morava no Rio de Janeiro. A colega teria cometido suicídio enquanto a artista já estava em “A Fazenda 12” e tinha uma relação bem próxima com a morena. A amiga, inclusive, foi a responsável por ter colocado a extensão de cabelo na famosa antes da estreia do programa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários