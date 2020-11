A frase marcante para Bocalom na mudança do primeiro para segundo turno veio da filha

Quem conhece o candidato a prefeito Tião Bocalom sabe o quanto a família é importante para ele. A esposa Beth Bocalom que sempre foi a miss de sua vida, as netas Isabela, Aninha e Maria Rita, o Genro Josivam e sua princesa, a filha Luciana. Dessa veio a frase que mexeu com o velho Boca e que é a esperança hoje da população de Rio Branco: “Pai, foi Deus quem deixou para o senhor ganhar no segundo turno das eleições, para o senhor poder dar o grito de vitória que está preso na garganta tua e do POVO de Rio Branco há 14 anos e que sempre acreditou no PRODUZIR PARA EMPREGAR, junto com este povo que te ama muito!” Luciana, que também já disse “Vai lá pai e ajuda aquele povo porque é a vontade da mamãe” talvez nem tenha se apercebido do quanto essas palavras acalmaram o pai dela e milhares de pessoas que estão com o grito de liberdade econômica e financeira e da política enganosa preso na garganta.

“Quando o Bocalom me falou que a Luciana havia dito isso, concordei de imediato com ela. Por causa da Covid-19, nosso velho guerreiro viu a festa do primeiro turno isolado em casa, mas com as Graças de Deus e do povo RIO-BRANQUENSE, na noite do dia 29 de Novembro, ele estará na praça, com o povo, comemorando a Vitória nas eleições” disse o fiel escudeiro de Bocalom, Valtim.

Bocalom está totalmente recuperado da Covid-19, não ficou com sequelas e já está em campo, fazendo sua parte para que a profecia da filha se cumpra. “Realmente as palavras de minha filha Luciana foram alentadoras. Eu, realmente quero estar na praça comemorando a vitória de um projeto que já venho defendendo há tanto tempo que é o de “Produzir para Empregar. Se Deus quiser, eu e a Marfisa, juntos com nossos senadores, deputados federais e a equipe que será montada, vamos fazer de Rio Branco a melhor Capital do país. Nosso povo pode ficar tranquilo, nós vamos cuidar muito bem de Rio Branco” garantiu Bocalom. “Mas não podemos esquecer de ir às urnas dia 29 para votar no 11. A vitória só estará completa com o resultado favorável nas eleições” completou.

