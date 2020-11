Abdias da Farmácia lidera pesquisas espontâneas e estimuladas em Tarauacá

Pesquisa Data Control divulgada nas últimas horas aponta favoritismo do candidato a prefeito de Tarauacá, Abdias da Farmácia (DEM), tanto na estimulada quanto na espontânea.

No primerio cenário, quando são listados os nomes dos candidatos, o democrata lidera com 31,2%, seguido por Junior Feitoza (MDB), com 20,9%, Maria Lucinéia (PDT), com 19,6%, e Batista (PCdoB), com 14,3%.

Professor Bastos Viana (PSol) e R7 (PTB) pontuaram 1,3% e 0,7%, respectivamente. Nenhum e nulo foram 4% e não sabe, 8%.

No cenário espontâneo, quando não são mostrados os candidatos, Abdias da Farmácia cai para 24,6%, porém se mantém na liderança, na frente de Junior Feitoza, com 17,9%, Maria Lucinéia, com 14,3%, e Batista, com 12,3%.

Professor Bastos Viana e R7 têm 1% e 0,3%, respectivamente. Nenhum e nulo marcaram 3% e não sabe, 26,6%.

A pesquisa foi realizada no dia 28 de outubro com 400 eleitores. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4% para mais ou para menos.

