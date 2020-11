AC registra mais de 100 ocorrêcias policiais envolvendo as Eleições neste domingo

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou resultado parcial das ocorrências policiais envolvendo as Eleições deste domingo (15). No total, foram registrados 103 casos em cinco municípios do Acre: Bujari (1), Cruzeiro do Sul (2), Rio Branco (88), Sena Madureira (6) e Senador Guiomard (6).

A Polícia Militar (PMAC) acompanhou 48 dessas ocorrências. Entre os possíveis crimes cometidos está compra de votos, boca de urna, tumulto no local de votação e consumo de bebida alcóolica.

Já a Polícia Federal (PF) atuou em 55 ocorrências envolvendo bica de urna, compra de voto e transporte de eleitores. Quase 30 foram conduzidos para a delegacia em todo o estado neste domingo.

