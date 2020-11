AC terá 1.400 policiais atuando nos municípios para garantir a segurança nas eleições

O Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) se comprometeu nesta quinta-feira (12), no Quartel do Comando Geral, com o policiamento ostensivo durante as eleições 2020.

São 1400 policiais empenhados em todo o Estado durante todo o domingo (15), sendo que 800 devem atuar apenas na Capital.

Os agentes, de acordo com o tenente coronel e diretor operacional Atahuala Ribera, já começam com os trabalhos no sábado, com a organização das urnas eletrônicas nos locais de votação.

“Há uma equipe já empenhada para os trabalhos antes mesmo das eleições, no sábado (12), quando as urnas forem levadas para os locais de votação”, explicou.

Quando questionado sobre intervenções em possíveis aglomerações e brigas em pontos específicos das cidades do interior e em Rio Branco, a PM enfatiza que a atuação será feita em parceria com os órgãos fiscalizadores e de vigilância.

O momento pós-eleição é também um período em que a polícia se dedica ao trabalho de manter a ordem nas ruas e no tráfego de veículos.

