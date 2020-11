Acre registra quase 200 novos casos de coronavírus neste domingo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 191 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste domingo, 22. Assim, o número de infectados subiu para 34.435 para 34.626 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 94.691 notificações de contaminação pela doença, sendo que 59.747 casos foram descartados. Atualmente, 318 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 29.940 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 112 pessoas seguem internadas.

Nenhuma notificação de óbito foi registrada neste domingo, 22, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 713 em todo o estado.

