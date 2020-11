Acre teve quase 80 focos de queimadas nos oito primeiros dias de novembro

Em pleno novembro, após o fim do chamado verão amazônico, o Acre registrou 78 focos de queimadas nos oito primeiros dias do mês. Os dados são do satélite Aqua Tarde, usado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) como referência.

Xapuri lidera o ranque, com 14 focos, seguido por Sena Madureira (11), Epitaciolândia (10) e Rio Branco (9). Sete municípios não registraram incêndios entre os dias 1º e 8 de novembro. São eles Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter e Santa Rosa do Purus.

PUBLICIDADE

Todos os satélites que cobrem a região notificaram, juntos, nesse mesmo período, 971 queimadas.

O acumulado do ano, pelo Aqua Tarde, chega a 9.131 focos, com Feijó e Sena Madureira no topo, com 1.555 e 1.097 incêndios, respectivamente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários