Acreana rouba moto e sofre acidente ao tentar atravessar veículo para Bolívia 

Uma mulher de identidade não revelada, natural de Sena Madureira, no interior do Acre, foi levada ao Hospital Regional do Alto Acre, após sofrer acidente com uma moto roubada.

Segundo informações repassadas à reportagem do ContilNet, a mulher havia roubado o veículo na cidade de Sena Madureira. O veículo era uma moto Lander 250.

PUBLICIDADE

Em seguida, ela pretendia levar a moto para ser negociada por drogas ou armamentos em direção a Bolívia, mas no caminho sofreu um acidente e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde.

O veículo foi recuperado pelos policiais e levado à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários