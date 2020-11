Acreana Raissa se defende de ‘surtos e ataques’ na ‘Fazenda 12’: ‘Forma de defesa’

No programa Hora do Faro, a ex-participante da roça foi acusada por Léo Dias de ter 'surtos' seletivos no começo do reality

Raissa Barbosa, eliminada da Fazenda, se defendeu de seus ‘surtos e ataques’ no reality show. Ela chamou atenção dos espectadores do programa por estar envolvida nas principais brigas entre os participantes e pelos surtos de raiva causados pela Síndrome de Boderline.

No programa Hora do Faro, a ex-participante da roça foi acusada por Léo Dias de ter ‘surtos’ seletivos no começo do reality e que depois, passou a ser uma ‘lady’.

“Aquela Raissa que começou no começo do jogo era tímida e com medo. Depois da minha primeira roça, fui tentar conversar com os meninos, por isso joguei água neles […] Eu não surtei pelos votos em si, mas porque a casa toda votou em mim. Achei que iriam votar sim em mim por eu não ser famosa”, disse ela.

Segundo a ex-participante, ela tinha que mostrar quem era. “Foi um jogo, quando fico com raiva acabo quebrando alguma coisa, acabo indo para cima da pessoa e não penso antes de fazer algo. Nas vezes que reagi aos ataques, deboches foi a minha forma de defesa naquele momento”, afirmou.

Considerada uma das favoritas para vencer, Raissa foi a 11ª eliminada na última quinta-feira. A peoa enfrentou Lidi Lisboa e Mariano na roça e acabou recebendo a menor quantidade de votos (25,58%) para permanecer na disputa por R$ 1,5 milhão.

