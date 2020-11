Alto Acre vira reduto do PT, que fez três das quatro prefeituras na região

O PT perdeu as Eleições municipais em Rio Branco pela primeira vez em 16 anos. Seu candidato, o atual deputado estadual Daniel Zen, obteve pouco mais de 7 mil votos, 4% do total.

No entanto, neste domingo (15) a legenda aumentou de três para quatro o número de prefeituras no interior e transformou a região do Alto Acre em seu reduto, conquistando 3/4 das cidades.

Lá, os petistas reelegeram para mais quatro anos de mandato Fernanda Hassem, em Brasiléia, e Bira Vasconcelos, em Xapuri. Além disso, venceu em Assis Brasil, com o professor Jerry.

Quem também se reelegeu pela sigla foi o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, que obteve um inusitado apoio do governador Gladson Cameli (sem partido) às vésperas do pleito.

