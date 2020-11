Amazonino Mendes reconhece derrota nas Eleições 2020: ‘Faz parte da vida’

“Faz parte da vida. Então me resta o quê?! Eu entender e continuar esse amor que sempre tive pelo povo de Manaus e desejar que a nova administração, independentemente de ser feita por meu adversário vitorioso, seja uma ótima administração. Por você, para o seu bem. Afinal, você escolheu”, disse.

No primeiro turno da eleição 2020, Amazonino Mendes liderou pesquisas Ibope. Já na última pesquisa para segundo turno, ficou atrás do candidato eleito, com 48%, contra 52% de David Almeida.