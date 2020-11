Amigos do Tucumã prometem muita cerveja e carne, caso nenhum vereador seja reeleito

Um vídeo que circula pelos grupos de WhatsApp apresenta um morador do bairro Tucumã fazendo uma promessa inusitada. Caso nenhum candidato à Câmara Municipal seja reeleito, Carlos Roberto Silva disse que vai dar mil caixas de cerveja, um boi, 10 porcas e 20 carneiros: “Eu quero ver todo mundo novo”.

Um amigo de Carlos, identificado apenas como Pablo, se comprometeu com mais 500 caixas de cerveja e uma vaca para a realização de um churrasco. Um terceiro homem que aparece no vídeo chama a dupla de empresários. Porém, em nenhum momento o nome do estabelecimento é citado e nem como as pessoas terão acesso à comida e bebida.

PUBLICIDADE

Assista:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários