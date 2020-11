Andressa Suita e Gusttavo Lima são flagrados juntos e foto divulgada entrega volta

Mais um escândalo envolvendo o nome de Gusttavo Lima e Andressa Suita! Os pais de Gabriel e Samuel colocaram um ponto final na relação no início de outubro, desde então, além de diversos boatos surgirem, os internautas continuam acreditando em uma possível volta.

Talvez, esse desejo de uma reconciliação possa se tornar realidade, pois os artistas apareceram dentro de um carro muito similar na tarde desta quinta-feira, 19. Não demorou muito para que os fãs encontrassem as semelhanças do automóvel, o que levantou mais as esperanças de um possível encontro.

PUBLICIDADE

Outro episódio que chamou a atenção dos fãs foi a revelação de Lene Sensitiva. A vidente afirmou a volta de Gusttavo Lima e Andressa Suita, na última quarta-feira, 18: “Estão preparados para a grande volta do casal e da filhinha que vem por aí? Gusttavo Lima e Andressa Suita já estão perto de voltar, o amor sempre vence”.

De acordo com ela, o casal terá mais um bebê e dessa vez será uma menina. Antes mesmo de Lene Sensitiva prever o futuro do casal, alguns seguidores estavam apontando uma possível gravidez da morena, devido há algumas publicações feitas por ela sobre produtos de crianças.

Até o momento desta publicação os pais de Gabriel e Samuel não se manifestaram sobre o assunto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários