Aniversariantes da semana, lançamentos e muita dica de beleza na coluna da Jackie

B-Day

A linda aniversariante desta quarta-feira, 25, é a minha filha, a ilustradora e arquiteta Luíza Pinheiro, que celebra a data simplicidade, somente com familiares, devido à pandemia. O que importa nesse momento é estar com saúde!

Happy birthday

A influenciadora digital e miss Acre 2014, Iasmyne Louise Sampaio, celebrou seu aniversário no dia 19, entre familiares, em Portugal, onde reside atualmente. Saúde e paz!

Mais um

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o publicitário Gilberto Braga, o Giba, aniversariante do dia 22. A data foi celebrada em família!

Escorpianos

Casal que celebra a vida unido permanece unido! O casal de escorpianos Eliezer Silva e Mercedes Barbosa Mourão, celebrou seus aniversários recentemente, assinalados nos dias 18 e 21, respectivamente. Parabéns!

Celebração

A massoterapeuta e mestre em Reiki Maria Lúcia Abud comemorou mais um ano de vida, com parte de sua família, no dia 19, em Campo Grande-MS. Mas ela já está de volta ao batente, na cidade. Felicidades!

Novo ciclo

Saúde e felicidades para o assessor parlamentar Raimundo Tavares, o Teca, em seu novo ciclo de vida, iniciado em 20 de novembro.

Parabéns, Simone!

Parabéns para a querida coach Simone Casas, aniversariante do dia 20. As celebrações foram em família!

Comemoração

Muita luz para a psicóloga Gisele Weinberg, que iniciou mais um ciclo de vida no dia 19. A data foi festejada com familiares.

Aniversário

No dia 18 de novembro, o militante dos direitos humanos Germano Marino celebrou mais um ano de vida, com saúde e alegria. Ele comemorou a data com discrição, como pede o momento.

O Boticário ganha primeira versão Eau de Parfum de Floratta

***

O lançamento traz uma das mais sofisticadas flores da perfumaria, a Ylang Ylang, conhecida também como a Flor do Amor. O resultado é uma fragrância marcante e de alta fixação, ideal para viver e se entregar a um amor arrebatador, sentindo essa sensação à flor da pele.

Floratta é sucesso de vendas

A marca Floratta é um sucesso de vendas – a cada minuto, 15 unidades são vendidas no Brasil. São 10 fragrâncias diferentes, inspiradas em mulheres românticas e decididas. Floratta Fleur Suprême concentra todos os atributos dessa marca vencedora. Além do olfativo potente, a embalagem sofisticada é inspirada em formato de flor e transforma o produto em um objeto de arte. Para completar o lançamento, a linha tem também o Creme Intenso Hidratante Desodorante Corporal, que hidrata, protege e perfuma a pele.

***

Para comunicar esse lançamento, o Boticário fez um movimento inédito e convocou mais de 200 colaboradores para uma corrente de amor. Os times envolvidos no desenvolvimento receberam seus produtos em primeira mão e indicaram amigos, familiares e formadores de opinião para serem presenteados com a fragrância. Foram mais de 600 pessoas que receberam em casa o produto e puderam conhecer o lançamento.

Os desafios no desenvolvimento de uma fragrância 100% natural

Um mix de sensações e muito frescor. Toda entrega olfativa usando apenas ingredientes naturais e orgânicos, foi o desafio do Boticário ao desenvolver a fragrância do seu último lançamento de cuidados pessoais, Nativa SPA Orgânico. A linha que chega às lojas com a certificação Ecocert/Cosmos, possui fórmulas e ingredientes certificados e com uma diferenciada proposta olfativa.

***

Desenvolvida em parceria com a renomada casa de fragrâncias Givaudan, a linha Nativa SPA Orgânico pertence à família olfativa Amadeirada Oriental e proporciona uma sensação de leveza e frescor, sem perder a identidade da marca, com muita cremosidade e sensualidade. Todo o projeto, pioneiro no Brasil, foi um grande desafio, uma vez que a certificadora exige a utilização de ingredientes naturais e orgânicos, limitando a paleta de matérias-primas do perfumista. “A provocação de perfumar a linha Nativa Spa Orgânico de forma natural e sustentável me inspirou por ser o primeiro projeto desta natureza no Brasil. Com a linda e única coleção de matérias-primas naturais da Givaudan foi possível traduzir o desafio em uma linda fragrância natural, sem perder a sofisticação e sensualidade da marca”, afirma Leandro Petit, que criou a fragrância em parceria com Hernan Figoli, ambos perfumistas da Givaudan.

É make ou skincare? Conheça produtos de maquiagem do Boticário que trazem benefícios para os cuidados da pele

O que muitos não sabem é que com os produtos certos, você alia e pode aproveitar benefícios de skincare já na make. É o que acontece com a Base Hyaluronic de Make B., que, além de oferecer proteção, deixa a pele do rosto mais liso e uniforme imediatamente. A linha ainda conta com o Batom Stick Preenchedor, disponível em 7 cores, sendo duas recém lançadas, e ainda a versão incolor, para manter os lábios preenchidos e hidratados sempre.

A base queridinha de Make B., do Boticário, marca de beleza mais amada do Brasil*, foi a primeira do mundo a contar com FPS 70 e Ácido Hialurônico de última geração, protegendo contra a os raios UVA e UVB, incluindo à luz azul, e proporcionando preenchimento de linhas a partir do 7º dia de uso. Por meio de uma fórmula altamente tecnológica e vegana, que utiliza filtros físicos com característica de reflexão para evitar que essa radiação chegue até a pele, neutraliza os radicais livres emitidos. A adição de ativos antioxidantes na fórmula probiótica, como o acetato de tocoferol, também oferece um grande potencial para proteger a pele neste processo.

Batom Preenchedor Hyaluronic

Além da base protetora Hyaluronic, com fórmula altamente tecnológica, Make B. inova mais uma vez com o lançamento do Batom Preenchedor Hyaluronic sem cor que forma uma barreira protetora invisível e hidrata profundamente os lábios. Uma textura surpreendente com ácido hialurônico que proporciona preenchimento dos vincos e das rugas visíveis, e redefinição do contorno dos lábios. A inovação pode ser usada sozinha, como um potente escudo contra os raios solares (FPS15) e luz azul, como hidratante labial ou combinado com outros batons, funcionando como um primer. O Batom Preenchedor conta ainda com mais sete cores coringas e sofisticadas: Soft Berry, Red Classic, Nude Chic, Rosé Blush, Taupe Up e as recém lançadas Candy Toffee e Malva Glam.

O Boticário traduz o poder de um abraço em nova fragrância

Nunca sentimos tanta saudade de um abraço. Sabe aquela sensação gostosa de se sentir acolhido e amado nos braços de pessoas especiais? O afeto é revolucionário, principalmente em momentos de incertezas! Pensando nisso que o Boticário acaba de lançar Free Hugs, um projeto que nasceu como um acalento para esse momento tão complexo vivido no mundo. A fragrância traz o exclusivo “acorde abraço”, criado com ingredientes como flores, notas aldeídicas e confortáveis como o musk, e fundo amadeirado, que podem trazer a sensação de conforto e carinho que só um abraço é capaz de provocar.

O lançamento pertence à família olfativa Chypre Aldeídico e chega para compor a linha de fragrância colecionáveis Boticollection, uma ótima ideia para presentear.

O Boticário e Manu Gavassi fazem collab em nova linha de maquiagem e esmaltes de Intense

As cores têm sido a tendência da vez em diversos segmentos e não à toa conquistou o mundo da maquiagem. Foi pensando nisso que o Boticário convidou a artista, influenciadora e queridinha da internet, Manu Gavassi, para assinar e participar do processo de criação de uma linha de Intense, trazendo muitas cores e originalidade para os produtos – a cara dela e da marca. Afinal, se tem uma coisa que o Boticário e Manu Gavassi sabem, é que uma make é capaz de traduzir a personalidade, e um look colorido transforma qualquer produção.

***

A linha Intense by Manu Gavassi é completamente moderna e divertida, e apresenta treze novos produtos com 16 cores diferentes! Da escolha das cores aos nomes dos produtos, Manu participou de todo o processo de cocriação com a marca. Os produtos desta collab são lápis duo, sombras, esmaltes e delineadores. Todos abusando de uma paleta de cores incrível!

ALERTA – Pré-venda!

Os fãs de Manu Gavassi e Intense poderão adquirir a linha em primeira mão por meio de uma pré-venda exclusiva na loja virtual da marca (https://www.boticario.com.br/) por tempo limitado. A ação acontece do dia 16 até às 18h do dia 19 de novembro, ou enquanto durarem os estoques. Corre pra garantir!

***

Já o lançamento oficial será dia 30 de novembro, quando a nova linha Intense by Manu Gavassi estará disponível em todas as lojas do Boticário no Brasil, além do e-commerce e pelo app do Boticário – disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

