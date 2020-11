Ao lado de Gladson na urna, Socorro Neri diz estar confiante em vitória no 2º turno

A atual prefeita de Rio Branco e candidata à reeleição Socorro Neri (PSB) voltou à urna neste domingo (29), na sede do Ministério do Trabalho, para teclar 40, no segundo turno das eleições.

“Eu estou muito confiante que venceremos neste segundo turno, compreendendo a nossa forma transparente e justa de fazer campanha, de conversar com as pessoas. Rio Branco precisa continuar avançando”, disse a candidata.

Socorro percorreu o centro de Rio Branco, antes de chegar à seção, com o governador Gladson Cameli, seu principal apoiador.

Na ocasião, Socorro cumprimentou os demais eleitores da zona, os membros da imprensa e parte dos motoristas que passavam pela frente do local e abriam os vidros para saudar a gestora e o chefe do executivo estadual.

“A vontade, o respeito e fé prevalecem”, finalizou a prefeita.

Socorro disputa o segundo turno com o candidato Tião Bocalom, do Progressista.

