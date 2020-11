Ao lado do vice, Socorro Neri reúne centenas de apoiadores em carreata na Capital 

Socorro gravou um vídeo em suas redes sociais agradecendo o apoio do governador

Foi realizada na manhã deste sábado (14) a carreata do 40, com a prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB), no bairro Universitário, em Rio Branco.

A gestora estava acompanhada do seu vice, Eduardo Ribeiro (PDT). O evento reuniu uma grande militância de apoiadores da candidatura.

Socorro gravou um vídeo em suas redes sociais agradecendo o apoio do seu vice e do governador Gladson Cameli (Progressistas).

“Deixo aqui a nossa gratidão, minha e do meu candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, a todos que caminham com a gente por uma Rio Branco ainda melhor! Seguimos firmes, até a vitória. E não esqueça: neste domingo, o número da esperança é 40. Estamos todos unidos. Vamos conosco”, declarou.

