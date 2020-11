Após 5 meses de queda, mortes pela polícia no Rio voltam ao patamar anterior à pandemia

Depois de cinco meses seguidos de queda, o número de mortos pela polícia no Estado do Rio voltou ao patamar de antes da pandemia de coronavírus em outubro. Foram 145 homicídios por intervenção de agente do estado, somente um a menos do que outubro do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nesta quarta-feira (25). O número representa um aumento de 179% nas mortes em relação ao mês anterior, quando foram registrados 52 casos, e é o segundo mais alto já registrado no mês de outubro em toda a série histórica do estado, que começa em 1998.

A região de Itaguaí, na Baixada Fluminense, lidera o ranking de casos: foram 24 mortes pela polícia em outubro na área patrulhada pelo 24º BPM. Foi na área que que 12 suspeitos de integrar a maior milícia do Rio foram mortos em confronto com a Polícia Civil no dia 16.

O salto nas mortes pela polícia acontece apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu operações policiais em favelas no Rio e ainda está em vigor. A decisão passou a valer em 5 de junho, quando o ministro Edson Fachin concedeu liminar permitindo ações apenas em casos “excepcionais” enquanto durar a pandemia de coronavírus. A liminar foi mantida pelo plenário: numa votação que terminou em dia 4 de agosto, o placar foi 9 a 2 contra o retorno das operações.

Com a decisão, os números de homicídios decorrentes de ações da polícia despencaram a partir de maio. Em junho, por exemplo, só foram registrados 34 casos. Após a suspensão das operações, o STF também formou maioria pela imposição de outras restrições à política de segurança pública do Rio. Os ministros votaram por restringir o uso de helicópteros nas operações e proibir o uso de escolas e unidades de saúde como base de operações das polícias Civil e Militar. O Supremo também decidiu que, em caso de suspeita de envolvimento de policiais em crimes, a atribuição da investigação deve ser do Ministério Público.

Já os homicídios e roubos seguem caindo, uma tendência que se repete desde o início da pandemia. Os homicídios dolosos tiveram queda de 15% em outubro de 2020 na comparação com o mesmo período do ano passado: foram 274 vítimas este ano contra 321 em 2019. Roubos de veículos caíram 37% e foram 1.899 em outubro. Os roubos de rua também caíram 37% em relação a 2019: no total, 6.022 casos foram registrados. Por fim, foram 358 roubos de carga registrados, 38% a menos do que no ano passado. [Capa: Gabriel de Paiva/Agência O Globo]

