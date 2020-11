Após denuncia, PF vai ao comitê de Bocalom, mas assessoria nega prisões

Agentes da Polícia Federal estiveram na manhã deste domingo (29), na Sede do Comitê de campanha do candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Eles teriam recebido uma denúncia de que no local estaria ocorrendo a distribuição de santinhos e adesivos para carro, prática que é proibida neste domingo, data em que ocorre a votação do segundo turno.

A assessoria do candidato informou ao ContilNet que a denúncia não procede. “Está sendo organizado o espaço com telão para acompanhar a apuração dos votos, e os policiais pararam lá, mas não aconteceu nada demais”, explicou um dos assessores.

O jornalista informou ainda que não houve prisão e nem mesmo nenhuma condução de militante pela Polícia Federal que não constatou nenhuma irregularidade.

