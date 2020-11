Após fala de Bolsonaro, embaixador dos EUA posta vídeo sobre poder militar

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, publicou no Twitter um vídeo exaltando o poder bélico dos fuzileiros navais norte-americanos. A publicação ocorreu horas após o presidente Jair Bolsonaro falar em “usar pólvora”, ao se referir às críticas do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, sobre queimadas na Amazônia.

O Destacamento de Fuzileiros Navais na Embaixada e nos Consulados dos EUA compartilha uma longa história e uma relação importante e duradoura com a diplomacia que nos permite construir com segurança uma relação bilateral mais forte com o Brasil. Happy Birthday, @USMC! pic.twitter.com/zaYxzVP7Uq PUBLICIDADE — Embaixador Todd Chapman (@USAmbBR) November 10, 2020

As imagens ressaltam que os “Marines” estão presentes nas embaixadas e consulados do país no exterior, inclusive no Brasil. O vídeo mostra militares desfilando em frente ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O texto, em português, diz que os fuzileiros estão “sempre de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar”. O vídeo ressalta ainda que é o maior corpo de fuzileiros do mundo. Na publicação, Todd ressalta que EUA e Brasil mantêm uma relação bilateral harmoniosa.

As críticas de Bolsonaro se referem à afirmação de Biden, que disse ter a intenção de arrecadar US$ 20 bilhões (R$ 100 bilhões) para investir na proteção da Amazônia. Mas, caso o governo Bolsonaro continuasse a promover a devastação do bioma, o presidente eleito ameaçou o Brasil com sanções comerciais.

“Assistimos a um grande candidato a chefia de Estado (Biden) dizendo que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais contra o Brasil. (…) Apenas na diplomacia não dá (…) Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora”, disse o Bolsonaro, na terça-feira (10), em evento no Palácio do Planalto. [Capa: Reprodução/Twitter]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários