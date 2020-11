Após grave acidente, Brasil terá piloto na F1 depois de três anos

Com Grosjean se recuperando, Pietro Fittipaldi correrá o GP de Sahkir, no próximo domingo

Após três anos o Brasil terá um piloto no grid da Fórmula 1. A Haas anunciou que Pietro Fittipaldi , neto do lendário bicampeão Emerson, substituirá Romain Grosjean , que, no GP do Bahrein, neste domingo, sofreu um gravíssimo acidente .

Por ter lesionado as mãos, o piloto francês não correrá no circuito de Sahkir e o brasileiro assume o posto na categoria, que não vê um brasileiro desde Felipe Massa , que fez sua última corrida na F1 em 2017, no Grande Prêmio de Abu Dhabi , pela Williams.

PUBLICIDADE

Aos 24 anos, Pietro é piloto de testes da Hans e está familiarizado com o carro da equipe norte-americano.

“Pietro está acostumado com o carro por estar com a equipe nos últimos dois anos como piloto reserva e de testes. É, obviamente, uma boa chance para ele, que tem esperado o momento certo e sempre esteve preparado. Tenho certeza que ele fará um bom trabalho”, disse Steiner, chefe da escuderia.

Pietro Fittipaldi tem experiências na DTM (Categoria Alemã de Turismo), Formula V8 3.5 e na IndyCar Series.

“Eu estou, sobretudo, feliz que Romain está seguro e saudável. Estamos todos muito felizes que, em um acidente tão sério, suas lesões foram mínimas. Obviamente não são as circunstâncias ideais de conseguir a minha primeira oportunidade de competir na Fórmula 1, mas estou extremamente agradecido a Gene Haas e Guenther Steiner por confiarem em mim”, disse o brasileiro após ter sido anunciado como o substituto de Romain Grosjean.

Veja os vídeos do acidente:

Grosjean nasceu de novo, o cara saiu tranquilo do carro, já foi levado ao hospital.pic.twitter.com/FYoaT01k4I — Diário de torcedor (@diariotorcidas) November 29, 2020

O nascimento do Grosjean! Milagre! Não tem outra palavra pic.twitter.com/DJn47F3yQq — Tiago Pereira (@pereiratiago) November 29, 2020

Grosjean postou esse vídeo nas suas redes sociais, falando que está bem apesar dos pesares e admitindo que anos atrás era contra o Halo, mas ele é uma tecnologia extremamente necessária na F1 pic.twitter.com/d7058TPlHK — Natália Lara (@natalialaragc) November 30, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários