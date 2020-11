Após morte, filho rejeitado de Luciano humilha cantor e massacra com o fim: “Despedida”

A família Camargo enfrentou uma situação difícil nesta semana com a morte de Seu Francisco. Um dos que mais sofreu, e sozinho, foi Luciano. Diagnosticado com coronavírus, o sertanejo não pode comparecer ao velório do pai falecido e ficou isolado em sua residência em São Paulo.

A pessoa mais próxima a Luciano Camargo que compareceu ao velório foi Wesley, filho do cantor com Cleo Loyola. Contudo, o rapaz não esteve na cerimônia de adeus representando o sertanejo. Para quem não sabe, os dois não se falam e o herdeiro é rejeitado pelo progenitor famoso.

Nas redes sociais, Wesley chegou a se pronunciar sobre sua ida ao velório de seu avó Francisco e contou que não estava ali para representar Luciano Camargo, mas sim em consideração ao carinho e atenção que tinha pelo homem com quem morou por mais de dois anos quando criança.

Wesley continuou massacrando Luciano Camargo e mandou um recado na lata para o cantor ao responder uma seguidora. “Só digo uma coisa… esse filho aqui foi o que esteve na despedida do avô. Por que não mandou alguém representar ele? Porque eu represento eu!”, disparou ele.

O filho rejeitado de Luciano não parou nisso e prosseguiu: “Morei foi 3 anos com meu avô, tenho medida protetiva com ninguém e minha diferença com prima ou tia foi em 2012. E digo mais toda minha família me segue! Então, cala sua boca. Quer defender ele defenda, mas sem me queimar”.

